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27 апреля, 22:36

Медведев прокомментировал разговоры о желудочном вирусе, который косит участников турнира в Мадриде

Игорь Рабинер
Обозреватель

Десятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал журналистам разговоры о желудочном вирусе, из-за которого снялся уже целый ряд участников турнира в Мадриде.

— Я что-то слышал, но вот у меня с собой пшикалка на руки. Она не из-за вируса — всегда стараюсь ее использовать. А насчет отравлений — это может быть еда, может быть вирус, это непонятно.

В прошлом году у меня отравление было два раза — и оба очень сильно. Один раз было в Дохе, когда я снялся с матча с Феликсом (Оже-Альяссимом), а второй — после турнира в Монте-Карло. Просто себя ужасно чувствовал.

Единственное, что можно делать, — не паниковать. Что-то слышал про клубнику — не ем ее. Стараюсь вот пшикать на руки дезинфектор, но это вообще по жизни полезно.

— Что-то говорили еще про креветки.

— Нет, если они не сырые, а жареные, что с ними может быть? Я их ел, они нормальные, — отметил Медведев.

В третьем круге «мастерса» в Мадриде россиянин одержал победу в двух сетах над норвежцем Николаем Будковым Кьером (6:3, 6:2). Следующим соперником Медведева станет итальянец Флавио Коболли.

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Теннис
Даниил Медведев
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