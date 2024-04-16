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Сегодня, 11:13

Рублев поделился впечатлениями от тренировки с Надалем на турнире в Барселоне

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о совместной тренировке с испанцем Рафаэлем Надалем в преддверии турнира в Барселоне.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» выиграл сет у 26-летнего россиянина со счетом 6:1.

«Да, он разгромил меня, или я сам себя уничтожил, я не знаю, но тренироваться с Рафой всегда приятно. Большинство игроков просят Рафу потренироваться с ними. Поэтому я уверен, что инициатива исходила от моей команды, и именно так мы организовали тренировку», — приводит Sportskeeda слова Рублева.

Также он поделился мнением о возможном завершении карьеры Надалем.

«Это сложный вопрос. Трудно думать о том, что это может быть одна из наших последних тренировок или один из его последних турниров, потому что он много раз доказывал, что может преодолеть самые невозможные ситуации», — добавил россиянин.

Турнир в Барселоне стартовал 15 апреля и завершится 21-го числа. Он относится к категории ATP 500. В рамках второго круга Рублев сыграет против представителя США Брэндона Накашимы, а Надаль в первом раунде встретится с итальянцем Флавио Коболли.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-tough-think-that-many-times-rafael-nadal-came-back-impossible-situations-andrey-rublev-spaniard-potentially-playing-last-barcelona-open?key1=newsnowltennis
Теннис
Андрей Рублев
Рафаэль Надаль
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