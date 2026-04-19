Самсонова выиграла турнир в Штутгарте в парном разряде

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар-Мартинес стали чемпионками турнира в Штутгарте в парном разряде.

В финале спортсменки обыграли первых сеяных Елену Остапенко из Латвии и китаянку Чжан Шуай — 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 53 минуты. Самсонова и Меличар-Мартинес 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету их соперниц ни одного эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.

Для 27-летней Самсоновой титул в Штутгарте стал четвертым в карьере в парном разряде.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Николь Меличар-Мартинес/Людмила Самсонова (США/Россия, 4) — Елена Остапенко/Чжан Шуай (Латвия/Китай, 1) — 6:1, 6:1

