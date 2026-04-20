Павлюченкова вышла в финал квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову в полуфинале квалификации турнира в Мадриде — 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 3 минуты.

Павлюченкова 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету ее соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В финале квалификации 34-летняя Павлюченкова встретится с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина) — Лукреция Стефанини (Италия).

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