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Карацев проиграл Бублику в 1/8 финала турнира в Мадриде

13:23
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Российский теннисист Аслан Карацев в 1/8 финала турнира в Мадриде уступил Александру Бублику из Казахстана со счетом 4:6, 3:6.

Встреча длилась 1 час 15 минут. Россиянин сделал один эйс и пять двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из восьми.

В четвертьфинале турнира Бублик встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Стефанос Циципас (Греция).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Бублик (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 6:3

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