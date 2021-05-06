Медведев рассказал, что после поражений идет в «Макдоналдс»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как проводит свое время после матчей.

«Часто, когда я проигрываю матч или заканчиваю турнир, я иду в «Макдоналдс». Мне нравится там, потому что он действительно хорош в России. В США и Европе дела обстоят гораздо хуже. Потом я сильно жалею, что сходил туда, но это своего рода детская мечта. Когда другие проигрывают, они, я не знаю, едят, например, мороженое, я же ем фастфуд.

Я всегда говорил, что до 21 года, если не ошибаюсь, я не особо обращал внимание на мелкие детали. Я мог наслаждаться жизнью, потому что просто думал, что это не повлияет на мою игру. Теперь, когда я пожертвовал теннису 21 год, я могу сказать: «Хорошо, я лягу спать пораньше, буду хорошо есть». Если у меня выходной, я не пойду 10 километров до пляжа — я лучше отдохну и подготовлюсь к тренировке на следующий день. Вот тогда и пришли результаты, поэтому я не жалею об этом", — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.