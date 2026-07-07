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7 июля, 15:30

Иржи Легечка — Александр Зверев: прямая трансляция матча Уимблдона-2026

Матч Уимблдона Иржи Легечки и Александра Зверева будет доигран 7 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Зверев.
Фото Getty Images

Чешский теннисист Иржи Легечка и немец Александр Зверев доиграют прерванный матч 1/8 финала Уимблдона-2026 во вторник, 7 июля. Начало — после 17.00 по московскому времени.

Матч четвертого круга лондонского «мейджора» между Легечкой и Зверевым был прерван из-за наступления комендантского часа в Лондоне при счете 6:4, 7:5, 3:3 в пользу немца. Игру возобновят на подаче чеха.

Иржи Легечка — Александр Зверев: прямая трансляция матча Уимблдона (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

24-летний Легечка занимает 14-е место в рейтинге ATP. 29-летний Зверев — третья ракетка мира.

В третьем круге «мейджора» в Лондоне чех обыграл испанца Хауме Мунара (6:4, 6:4, 4:6, 6:4). В 1/16 турнира немец победил американца Маркоса Гирона (6:2, 7:6, 6:4).

Уимблдон-2026 проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) с 29 июня по 12 июля.

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Теннис
Уимблдон
Александр Зверев (теннис)
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