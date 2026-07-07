Гауфф победила Пегулу и вышла в полуфинал Уимблдона

Американка Коко Гауфф стала полуфиналисткой Уимблдона.

В четвертьфинале седьмая ракетка мира победила соотечественницу Джессику Пегулу, занимающую четвертую строчку в рейтинге WTA, со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 48 минут.

Гауфф сделала за игру 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5. У Пегулы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Гауфф за выход в финал «мейджора» в Лондоне сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Каролина Мухова (Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 7) — Джессика Пегула (США, 4) — 4:6, 6:3, 6:3