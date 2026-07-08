Джокович стал рекордсменом по количеству пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема»

Восьмая ракетка мира серб Новак Джокович установил рекорд по количеству пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta.

7 июля 39-летний теннисист встречается с 25-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала Уимблдона-2026. Для серба этот матч стал 120-м на розыгрышах турнира и 50-м на турнирах «Большого шлема», в котором победитель определится в пятом сете.

Ранее Джокович делил рекорд (по 49 матчей с пятью сетами) с швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Третье место (48 матчей) у еще одного швейцарца — Роджера Федерера.

Уимблдон-2026 проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) с 29 июня по 12 июля.