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8 июля, 00:14

Джокович стал рекордсменом по количеству пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема»

Сергей Филин

Восьмая ракетка мира серб Новак Джокович установил рекорд по количеству пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема», сообщает Opta.

7 июля 39-летний теннисист встречается с 25-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала Уимблдона-2026. Для серба этот матч стал 120-м на розыгрышах турнира и 50-м на турнирах «Большого шлема», в котором победитель определится в пятом сете.

Ранее Джокович делил рекорд (по 49 матчей с пятью сетами) с швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Третье место (48 матчей) у еще одного швейцарца — Роджера Федерера.

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Уимблдон-2026 проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) с 29 июня по 12 июля.

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Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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