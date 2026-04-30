Зверев обыграл Коболли и вышел в полуфинал «мастерса» в Мадриде

Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира в Мадриде — 6:1, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 31 минуту.

Зверев 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

В полуфинале турнира в столице Испании 29-летний немец встретится с бельгийцем Александром Блоксом.

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