Шнайдер: «Мы с Миррой рады, что впервые удалось обыграть Лауру Зигемунд»

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прокомментировали свой выход в финал парного турнира в Мадриде.

В полуфинале россиянки обыграли соотечественницу Веру Звонареву и немку Лауру Зигемунд со счетом 6:3, 6:2.

Диана: — Мы обе рады быть в финале. Мирра вообще очень рада. Был хороший матч. Рады, что впервые удалось обыграть Лауру. Очень сильно настраивались на этот матч, делали все возможное, чтобы ее победить. Прекрасно, что это удалось.

Мирра: — Согласна со всем, что сказала Диана. Очень непростой матч. Лаура и Вера — очень опытные игроки, которые в любой ситуации знают, как действовать на корте. Приложим все 100 процентов усилий в финале.

В финале турнира Андреева и Шнайдер встретятся с победительницами матча Александра Крунич/Кристина Младленович (Сербия/Франция) — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США).

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