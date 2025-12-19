Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

19 декабря 2025, 20:37

Ефимова: «Две недели я просто умирала. У меня был кашель, я задыхалась»

Алина Савинова

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что недавно перенесла серьезную болезнь.

В пятницу 33-летняя спортсменка заняла четвертое место на дистанции 100 м брассом на Кубке Сальникова, ее результат составил 1 минуту 5,99 секунды. Победительницей заплыва стала Евгения Чикунова (1 минута 4,65 секунды).

«Состояние не оптимальное. Я все еще живу по заграничному времени. К тому же мы тут словили какой-то грипп. Что-то вроде ковида здесь ходит. Сейчас мне получше, уже остатки болезни. Но две недели я просто умирала. У меня был кашель, я задыхалась. Меня даже из бассейна выгоняли, чтобы я не плавала», — приводит matchtv.ru слова Ефимовой.

Международный турнир «Кубок Владимира Сальникова» проходит в Санкт-Петербурге 19-20 декабря.

Источник: matchtv.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Юлия Ефимова
Читайте также
Пошел в магазин и не вернулся. Вратарь сборной Украины по хоккею Захарченко подпал под мобилизацию ВСУ
Что произошло за неделю с 29 июня по 5 июля. Главное
Рыбакина и Свентек выбыли с Уимблдона
Крупные российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам
ЧМ-2026: Кабо-Верде едва не выбило Аргентину, болельщики в ярости от судей, Египет прошел Австралию, Колумбия ценой травмы Кордобы придушила Гану
Польша рассекретит все поставки оружия Украине с 2022 года и проверит утечки
Популярное видео
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

World Aquatics продолжит пересматривать политику в отношении российских спортсменов

Ефимова рассказала об образе сексуального мультперсонажа, в котором она появилась на Кубке Сальникова

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости