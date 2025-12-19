Ефимова: «Две недели я просто умирала. У меня был кашель, я задыхалась»

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что недавно перенесла серьезную болезнь.

В пятницу 33-летняя спортсменка заняла четвертое место на дистанции 100 м брассом на Кубке Сальникова, ее результат составил 1 минуту 5,99 секунды. Победительницей заплыва стала Евгения Чикунова (1 минута 4,65 секунды).

«Состояние не оптимальное. Я все еще живу по заграничному времени. К тому же мы тут словили какой-то грипп. Что-то вроде ковида здесь ходит. Сейчас мне получше, уже остатки болезни. Но две недели я просто умирала. У меня был кашель, я задыхалась. Меня даже из бассейна выгоняли, чтобы я не плавала», — приводит matchtv.ru слова Ефимовой.

Международный турнир «Кубок Владимира Сальникова» проходит в Санкт-Петербурге 19-20 декабря.