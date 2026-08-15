Американка Дугласс установила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилем

Американская пловчиха Кейт Дугласс побила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем.

24-летняя спортсменка установила достижение на чемпионате Тихоокеанского региона, преодолев дистанцию в предварительном заплыве за 23,49 секунды. До этого рекорд принадлежал ее соотечественнице Гретчен Уолш, которая 28 июня на соревнованиях в Риме проплыла 50 метров вольным стилем за 23,55 секунды.

Дугласс является двукратной олимпийской чемпионкой 2024 года, а также 17-кратной чемпионкой мира, включая соревнования на короткой воде.