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Плавание

14 августа, 21:47

Чикунова рассказала, что заболела в первый день чемпионата Европы

Сергей Ярошенко
Евгения Чикунова.
Фото AFP

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что заболела в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.

«В первый день проснулась с температурой, с больным горлом и разноцветными выделениями из носа. Поэтому очень тяжело было собраться и не отвлекаться. Даже родителям не говорила. Но спасибо врачам, они меня вывели на феноменальное состояние.

Когда выходишь на пик формы, иммунитет снижается, врач так и сказал: все спокойно, мы на пике формы, никуда не ушло. За два дня меня вывели в форму, вылечили, вот я теперь перед вами стою с рекордом и золотой медалью», — цитирует Чикунову ТАСС.

В пятницу Чикунова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров брассом, установив новый рекорд турнира.

Российские спортсмены выступают на турнире нейтральном статусе. Турнир в Париже завершится 16 августа.

Источник: ТАСС
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Плавание
Евгения Чикунова
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