Чикунова рассказала, что заболела в первый день чемпионата Европы

Российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, что заболела в первый день чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.

«В первый день проснулась с температурой, с больным горлом и разноцветными выделениями из носа. Поэтому очень тяжело было собраться и не отвлекаться. Даже родителям не говорила. Но спасибо врачам, они меня вывели на феноменальное состояние.

Когда выходишь на пик формы, иммунитет снижается, врач так и сказал: все спокойно, мы на пике формы, никуда не ушло. За два дня меня вывели в форму, вылечили, вот я теперь перед вами стою с рекордом и золотой медалью», — цитирует Чикунову ТАСС.

В пятницу Чикунова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров брассом, установив новый рекорд турнира.

Российские спортсмены выступают на турнире нейтральном статусе. Турнир в Париже завершится 16 августа.