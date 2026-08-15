Россиянка Суркова стала седьмой на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате Европы

Российская пловчиха Арина Суркова заняла седьмое место на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

В финале 28-летняя спортсменка финишировала с временем 24,59 секунды. Она уступила 0,75 секунды победительнице Катажине Васик из Польши.

Серебряным призером стала шведка Сара Шестрем (отставание — 0,02 секунды), бронзовым — итальянка Сара Кертис (0,15 секунды).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.