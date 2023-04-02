СКА — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 2 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
2 апреля в Санкт-Петербурге состоится главное дерби российского хоккея — СКА и ЦСКА откроют полуфинальную серию плей-офф КХЛ. Стартовая игра раунда пройдет в Ледовом дворце, стартовое вбрасывание случится в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция в 16.45 мск начнется на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что СКА должен быть ближе к победе. На нее можно поставить с коэффициентом 2.17, что примерно 46% вероятности исхода. Успех ЦСКА в основное время предложено взять за 3.15 (31%), ничью — за 3.85 (23%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его фиксации принесет 3850 рублей.
Получится ли у ЦСКА сдержать хозяев льда и по совместительству главного соперника в лиге? Вариант Х2 идет за 1.68.
Если же верите в успех СКА, но побаиваетесь взять чистый триумф команды Ротенберга в основное время, оформите ее победу с форой (0) за 1.61.
В шести предыдущих очных встреч из восьми армейцы забросили на двоих меньше пяти шайб. ТМ 4.5 в предстоящей игре можно взять за 2.17, ТБ 4.5 — за 1.68.
СКА забросил больше двух шайб в восьми матчах плей-офф из 10. На то, что хозяева оформят в предстоящей встрече хотя бы три гола, котировка — 1.83. А на ИТМ1 (2.5) — 1.97.
ЦСКА открыл счет в трех из четырех предыдущих встречах со СКА. На то, что команда Федорова сделает это снова, котировка — 2.05. На коллектив Ротенберга ставка доступна за 1.75.
У вас есть возможность поставить на самый результативный период в матче:
Победа питерцев в предстоящей игре с учетом овертайма доступна за 1.66, успех москвичей — за 2.20.
На проход СКА в финал Кубка Гагарина коэффициент еще ниже — 1.53. На ЦСКА — 2.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4