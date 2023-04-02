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Сегодня, 14:15

СКА — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 2 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 2 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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СКА.
Фото Global Look Press

2 апреля в Санкт-Петербурге состоится главное дерби российского хоккея — СКА и ЦСКА откроют полуфинальную серию плей-офф КХЛ. Стартовая игра раунда пройдет в Ледовом дворце, стартовое вбрасывание случится в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция в 16.45 мск начнется на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime.

Хвича Кварацхелия. Дуэт Осимхена и Хвичи распался перед важными матчами в серии А и ЛЧ. Использует ли Кварадона шанс стать лидером команды?

Букмекерская компания Olimpbet считает, что СКА должен быть ближе к победе. На нее можно поставить с коэффициентом 2.17, что примерно 46% вероятности исхода. Успех ЦСКА в основное время предложено взять за 3.15 (31%), ничью — за 3.85 (23%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его фиксации принесет 3850 рублей.

Получится ли у ЦСКА сдержать хозяев льда и по совместительству главного соперника в лиге? Вариант Х2 идет за 1.68.

Если же верите в успех СКА, но побаиваетесь взять чистый триумф команды Ротенберга в основное время, оформите ее победу с форой (0) за 1.61.

В шести предыдущих очных встреч из восьми армейцы забросили на двоих меньше пяти шайб. ТМ 4.5 в предстоящей игре можно взять за 2.17, ТБ 4.5 — за 1.68.

СКА забросил больше двух шайб в восьми матчах плей-офф из 10. На то, что хозяева оформят в предстоящей встрече хотя бы три гола, котировка — 1.83. А на ИТМ1 (2.5) — 1.97.

ЦСКА открыл счет в трех из четырех предыдущих встречах со СКА. На то, что команда Федорова сделает это снова, котировка — 2.05. На коллектив Ротенберга ставка доступна за 1.75.

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У вас есть возможность поставить на самый результативный период в матче:

  • на первый — за 4.80;

  • на второй — за 3.25;

  • на третий — за 3.50.

Победа питерцев в предстоящей игре с учетом овертайма доступна за 1.66, успех москвичей — за 2.20.

На проход СКА в финал Кубка Гагарина коэффициент еще ниже — 1.53. На ЦСКА — 2.50.

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Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 2 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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