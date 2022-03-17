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«Лион» — «Порту»: где смотреть матч Лиги Европы 17 марта 2022 года

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Лион» — «Порту» 17 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Мехди Тареми.
Фото AFP

17 марта во втором матче 1/8 Лиги Европы между собой сыграют «Лион» и «Порту». Встреча пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании считают, что в этом матче нет явного фаворита. На «Лион» можно поставить с котировкой 2.26 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (26%), а победа «Порту» есть в линии за 2.90 (32%).

· Ф1(-1) идет за 3.20

· Ф2(+1) — за 1.35

При ставке в 1000 рублей на «Порту» потенциальная выплата составит 2900 рублей.

Ставку «Порту» не проиграет" можно взять за 1.68.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.95. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.74.

Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 2.17.

· ТМ 0.5 — 14.5

· Обе забьют: нет — 2.28

· Точный счет: 0:4 — 58.0

Лига Европы. 1/8 финала
09 мар, 20:45. do Dragao (Порту)
Порту
0:1
Лион
Голы
Лукас Пакета, 59 (0:1)
Порту
Кошта Пепе (Рубен Семеду, 46) Сануси Мбемба Жоао Мариу (Виейра, 80) Урибе Витинья Отавиу (Шику Консейсау, 88) Тареми (Галену, 80) Пепе Эванилсон (Мартинес, 72)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Дюбуа (Густо, 82) Лукас Пакета Февр (Ауар, 80) Тиагу Мендес Какере Ндомбеле Токо Экамби Дембеле
Предупреждения
Отавиу 74’, Шику Консейсау 90+6’  -  Дюбуа 63’
Судьи
Мартинес (Испания)

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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