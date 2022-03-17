17 марта во втором матче 1/8 Лиги Европы между собой сыграют «Лион» и «Порту». Встреча пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании считают, что в этом матче нет явного фаворита. На «Лион» можно поставить с котировкой 2.26 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (26%), а победа «Порту» есть в линии за 2.90 (32%).

· Ф1(-1) идет за 3.20

· Ф2(+1) — за 1.35

При ставке в 1000 рублей на «Порту» потенциальная выплата составит 2900 рублей.

Ставку «Порту» не проиграет" можно взять за 1.68.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.95. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.74.

Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 2.17.

· ТМ 0.5 — 14.5

· Обе забьют: нет — 2.28

· Точный счет: 0:4 — 58.0