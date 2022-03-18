Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Лидс» — «Вулверхэмптон» 18 марта

18 марта в 30-м туре АПЛ между собой сыграют «Вулверхэмптон» и «Лидс». Встреча пройдет в Вулверхэмптоне на арене «Молинью» и начнется в 23.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Вулверхэмптон». На клуб можно поставить с котировкой 2.20 — это примерно 44% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Лидса» есть в линии за 3.40 (29%).

· Ф1(-1) идет за 3.20

· Ф2(+1) — за 1.36

При ставке в 1000 рублей на «Лидс» потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ставку «Лидс» не проиграет" можно взять за 1.72.

Шансы «Лидса» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 7.80.

Уверены, что «Вулверхэмптон» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.14.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.30.

· ТБ 1.5 — 1.45

· Обе забьют: да — 2.18

· Точный счет: 6:0 — 150