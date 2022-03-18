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«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч АПЛ 18 марта 2022

Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Лидс» — «Вулверхэмптон» 18 марта
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Джо Гелхардт.
Фото Reuters

18 марта в 30-м туре АПЛ между собой сыграют «Вулверхэмптон» и «Лидс». Встреча пройдет в Вулверхэмптоне на арене «Молинью» и начнется в 23.00.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Вулверхэмптон». На клуб можно поставить с котировкой 2.20 — это примерно 44% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (27%), а победа «Лидса» есть в линии за 3.40 (29%).

· Ф1(-1) идет за 3.20

· Ф2(+1) за 1.36

При ставке в 1000 рублей на «Лидс» потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ставку «Лидс» не проиграет" можно взять за 1.72.

Шансы «Лидса» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 7.80.

Уверены, что «Вулверхэмптон» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.14.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.30.

· ТБ 1.5 — 1.45

· Обе забьют: да — 2.18

· Точный счет: 6:0 — 150

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
18 мар, 23:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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Ахмат – Уфа
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
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