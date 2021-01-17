Воронина заняла четвертое место на чемпионате Европы
Россиянка Наталья Воронина стала четвертой на чемпионате Европы в классическом многоборье, который проходит в Херенвене.
Она пробежала заключительную дистанцию 5000 метров за 7 минут 00,67 секунд и также заняла четвертое место.
Выиграла итоговый зачет голландка Антуанетта де Йонг. Второй стала ее соотечественница Ирена Схаутен. Замкнула тройку чешка Мартина Сабликова.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье
Женщины
Классическое многоборье
5 000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) — 6.53,22
2. Ирена Схаутен (Голландия) — 6.55,38
3. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 6.57,72
4. Наталья Воронина (Россия) — 7.00,67
5. Джой Бен (Голландия) — 7.06,79
6. Рагне Виклунн (Норвегия) — 7.09,04
7. Елизавета Голубева (Россия) — 7.19,16
8. Евгения Лаленкова (Россия) — 7.27,34
Итог
1. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 159,303
2. Ирена Схаутен (Голландия) — 160,056
3. Мартина Сабликова (Чехия) — 160,320
4. Наталья Воронина (Россия) — 161,300
5. Джой Бен (Голландия) — 161,619
6. Рагне Виклунн (Норвегия) — 162,614
7. Елизавета Голубева (Россия) — 162,651
8. Евгения Лаленкова (Россия) — 164,008
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