Воронина заняла четвертое место на чемпионате Европы

Россиянка Наталья Воронина стала четвертой на чемпионате Европы в классическом многоборье, который проходит в Херенвене.

Она пробежала заключительную дистанцию 5000 метров за 7 минут 00,67 секунд и также заняла четвертое место.

Выиграла итоговый зачет голландка Антуанетта де Йонг. Второй стала ее соотечественница Ирена Схаутен. Замкнула тройку чешка Мартина Сабликова.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье

Женщины

Классическое многоборье

5 000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) — 6.53,22

2. Ирена Схаутен (Голландия) — 6.55,38

3. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 6.57,72

4. Наталья Воронина (Россия) — 7.00,67

5. Джой Бен (Голландия) — 7.06,79

6. Рагне Виклунн (Норвегия) — 7.09,04

7. Елизавета Голубева (Россия) — 7.19,16

8. Евгения Лаленкова (Россия) — 7.27,34

Итог

1. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 159,303

2. Ирена Схаутен (Голландия) — 160,056

3. Мартина Сабликова (Чехия) — 160,320

4. Наталья Воронина (Россия) — 161,300

5. Джой Бен (Голландия) — 161,619

6. Рагне Виклунн (Норвегия) — 162,614

7. Елизавета Голубева (Россия) — 162,651

8. Евгения Лаленкова (Россия) — 164,008