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Свищев — о невыдаче Большунову нейтрального статуса: «Будем готовить документы в суд!»

Свищев — о невыдаче Большунову нейтрального статуса: «Будем готовить документы в суд!»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не выдавать лыжнику Александру Большунову нейтральный статус для выступления на международной арене.

«Сегодня пришло такое решение. Будем готовить документы в суд! Будем помогать Александру во всем! Будем помогать доказать его законное право на участие в соревнованиях», — сказал Свищев «СЭ».

4 ноября норвежский телеканал NRK сообщил, что FIS приняла решение не допускать российского лыжника к международным соревнованиям. Однако позднее в федерации опровергли эту информацию, заявив, что индивидуальная заявка Большунова еще не рассматривалась.

12 ноября Свищев заявил, что FIS затягивает принятие решения по 29-летнему спортсмену. Он также допустил обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Большунов был включен в предварительный состав сборной России на первые этапы Кубка мира сезона-2026/27, которые пройдут в финской Руке с 27 по 29 ноября и норвежском Тронхейме с 4 по 6 декабря.

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Александр Большунов
Лыжные гонки
Дмитрий Свищев
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