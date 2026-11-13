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Лыжные гонки
Эстония не допустит российских и белорусских лыжников к соревнованиям на своей территории

Эстония не допустит российских и белорусских лыжников к соревнованиям на своей территории

Сергей Ярошенко

Эстония не разрешит российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях по лыжным видам спорта на территории страны, сообщает ERR со ссылкой на письмо министерства культуры Эстонии в Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

«Министерство культуры Эстонии заявило в письме, направленном Международной федерации лыжного спорта, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать в соревнованиях на территории Эстонии», — говорится в сообщении.

В министерстве объяснили решение позицией правительства страны.

«Правительство Эстонии считает, что соревнования с участием российских и белорусских спортсменов не могут проводиться на территории нашей страны. Эстония находится в числе государств, наиболее активно поддерживающих Украину. Допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Эстонии противоречил бы этой позиции», — говорится в письме.

В предстоящем сезоне Эстония не примет этап Кубка мира по лыжным гонкам. При этом с 18 по 24 января в Отепя запланирован чемпионат мира среди юниоров и спортсменов до 23 лет по лыжным видам спорта. В феврале в стране также должен состояться чемпионат мира по биатлону.

В сентябре FIS смягчила требования к допуску российских и белорусских спортсменов. Ранее для получения нейтрального статуса необходимо было пройти проверку биографии и связей, однако теперь достаточно подтвердить соответствие условиям нейтрального участия.

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