«Хотелось бы, чтобы доверяли специалистам». Вяльбе угрожает Югре бойкотом из-за снега

Накануне сезона лыжники и биатлонисты не поделили трассу в Ханты-Мансийске.

Неожиданный конфликт в российских лыжах разгорелся за три недели до старта сезона во время сборов группы Егора Сорина в Ханты-Мансийске. Тренер национальной команды остался недоволен шириной подготовленного снежного полотна, а также отсутствием лыжни для классического хода. Местные специалисты винят во всем аномально теплую осень — плюсовая температура не дает ратраку возможности соорудить качественную трассу из искусственного снега и прошлогодних запасов. Однако глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не хочет делать поблажек в непростой ситуации. «Как правило, все заканчивается тем, что мы в эти места потом просто не ездим», — пообещала руководитель югорским организаторам.

Снег истончается, и его может просто не хватить

«Лыжный круг не соответствует требованиям, — пожаловался Сорин в интервью югорским СМИ. — Его сделали длинным и очень узким. Лыжню не режут. Очень много вопросов к организаторам. Нас немножко не слышат. В этом году не складывается диалог. Есть определенные сложности с вкаткой. Некоторые команды уже восемь дней катаются без классической лыжни, хотя уровень и толщина снега позволяют это делать. Местные организаторы берегут снег. Поэтому мы пока без классики, для нас это очень негативный и критический момент. Погода в Ханты-Мансийске теплая, но она всегда в этот период достаточно теплая. Для этого и снег заготавливается заранее. В чем проблема, если вы готовите трассу? Тем более последние два-три дня ночью даже минус. Все условия позволяют».

«Я в курсе этой ситуации, и это связано с тем, что очень теплая погода. Местные организаторы боятся, что при нарезке трассы может не хватить снега, а у них впереди какие-то серьезные соревнования по биатлону, — обрисовала ситуацию Вяльбе. — Обещали уже сделать, что-то там нарезать. Вообще, ситуация мне непонятна».

«Я думаю, что нужно сказать большое спасибо организаторам, потому что подготовить такой круг, который есть на сегодняшний день, дорогого стоит, — отметил старший тренер сборной России Юрий Бородавко, который также работает со своими спортсменами в Ханты-Мансийске. — Круг больше 8 километров. С середины октября начали укладывать снег. Старались для нас. Другое дело, что нас Ханты-Мансийск первый раз встретил достаточно теплой погодой. Плюсовой. Снег достаточно быстро таял. Очень большая обеспокоенность организаторов, что снег может не удержаться. При определенной обработке искусственного снега он истончается, и может его просто не хватить».

Юрий Бородавко. Фото Global Look Press

Обидный выпад

Ханты-Мансийск является единственным регионом в нашей стране, где уже в середине октября прокладывают достаточно длинную лыжную трассу (7 км) из запасов снега, заготовленного в прошлом сезоне. В качестве альтернативы во всей огромной России можно назвать только два места — Ергаки в Красноярске и Алдан в Якутии. Но Югра удобнее в плане логистики, поэтому именно ее обычно выбирают наши сильнейшие сборники для вкатки. Однако сейчас все пошло не так из-за того, что одновременно в том же Центре зимних видов спорта к старту сезона готовятся биатлонисты. Уже 16-17 ноября здесь пройдут соревнования Международной лиги клубного биатлона, а 25 ноября в Хантах стартует первый этап Кубка страны.

В первую очередь ради официальных турниров в Югре в прошлом сезоне заготовили более 15 тысяч кубометров снега, который начали укладывать на трассу в середине октября. В условиях теплой погоды организаторы, вероятно, не хотели форсировать прокладку лыжни ради тренировок. Но подобная стратегия не встретила понимания в группе Егора Сорина. «В этот период было давление на наших специалистов по подготовке трассы, — констатировал президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев. — Хотелось бы поблагодарить, что выбираете Ханты-Мансийск местом проведения вкатки, но хотелось бы, чтобы доверяли специалистам. Они собаку съели на этом».

«По приезде всех основных сборных по лыжам и биатлону прошло совещание с участием всех авторитетных тренеров, таких как Олег Рыженков, Михаил Викторович Шашилов, — напомнил заместитель начальника управления специальных спортивных мероприятий «Юграмегаспорт» Дмитрий Ярошенко в разговоре с Vprognoze.ru. — Возник вопрос насчет классической лыжни, которая нужна лыжникам. В Ханты-Мансийске плюсовая температура, что не позволяет нарезать ее по всему кругу. Наш управляющий биатлонным центром заявил, что она не будет держать форму, потому что снег неплотный. Снег не той кондиции, чтобы делать эту лыжню, поэтому обвинение Елены Валерьевны некорректно. Когда несколько дней был минус, эту лыжню нарезали везде, где возможно. Делается все возможное для подготовки лыжников. Трасса год от года только увеличивается, и сделать круг 7 км не так просто. Говорить, что в конце октября — начале ноября на трассе что-то не так, — это обидный выпад в сторону организаторов».

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2024/25 пройдет 23-26 ноября в Вершине Теи (Хакасия). Помимо Ханты-Мансийска, наши лыжники (группа Олега Перевозчикова) вместе с биатлонистами (группа Юрия Каминского) сейчас проводят обкатку в Алдане. В конце этой недели там должны были пройти Всероссийские соревнования по лыжным гонкам, но они были заменены на более скромный по статусу «Кубок Селигдара». В нем в женской гонке на 5 км победу одержала Евгения Крупицкая. У мужчин в гонке на 10 км победил Иван Горбунов, а второе время показал биатлонист Эдуард Латыпов. Классический спринт в Алдане выиграли Лидия Горбунова и Илья Семиков.