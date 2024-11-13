Большунов не распыляется на соревнования. Он дает порезвиться конкурентам перед Кубком России

Зато другой знаменитый лыжник Сергей Устюгов готов явно лучше, чем год назад.

Лыжный сезон в России стартует уже совсем скоро — в конце следующей недели в Вершине Теи начнется первый этап Кубка России (23-26 ноября). Пока же сильнейшие лыжники страны либо проверяют себя в контрольных стартах, как, скажем, Сергей Устюгов, Савелий Коростелев и Анастасия Фалеева, или набирают форму через тренировки, как почти неуязвимый в прошлом сезоне трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Сан Саныч набирает форму без спешки

Большунов неожиданно для многих в сентябре 2024-го выступил на чемпионате страны по лыжероллерам в Тюмени, где, впрочем, особо не блистал. Для начала стал десятым в коньковой разделке, затем из-за сломанной палки не пробился в финал конькового спринта, а под занавес соревнований замкнул тройку лучших в гонке с раздельным стартом классическим стилем. По меркам Сан Саныча и на фоне подвигов (две победы в дистанционных гонках и второе место вслед за Александром Терентьевым в спринте) Коростелева результаты можно было назвать очень слабыми, но очевидно — Большунов рассматривал старт в Тюмени исключительно как элемент предсезонной подготовки и на места внимания не обращал.

«Александр постепенно начинает набирать свою форму. По-настоящему он начал тренироваться только с июля месяца, где было много тренировочной, силовой работы, но не было контрольных стартов. Сейчас же начались первые старты», — рассказывал тогда сайту федерального спортивного телеканала Юрий Бородавко — старший тренер сборной России и многолетний наставник Большунова. В начале октября стало известно о переходе Большунова, ранее представлявшего Архангельскую область, в сборную Татарстана.

Первый сбор на снегу у группы Бородавко начался в конце октября в Ханты-Мансийске. По словам тренера, Большунов приступил к тренировкам 1 ноября, сосредоточившись на объемной силовой и технической работе. Бородавко выразил надежду, что лучший лыжник России наберет форму к старту Кубка России, но соревнования «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске (10-11 ноября) он, в отличие от многих коллег, пропустил. Действительно, зачем на фоне нагрузок давать более свежим соперникам дополнительные шансы себя обыграть, лучше спокойно подводить себя к более важным стартам.

Сергей Устюгов. Фото Роман Кручинин / РИА Новости

Коростелев и Устюгов готовы неплохо

Впрочем, многие лыжники, напротив, перед Кубком России намерены провести больше стартов, дабы, скажем так, войти в ритм. Часть лучших лыжников страны в первых числах ноября проверили себя на соревнованиях «Кубок Селигдара» в Алдане (Якутия), где победы в дистанционных коньковых гонках одержали Евгения Крупицкая и Иван Горбунов, а в спринте — Лидия Горбунова и Илья Семикова. Любопытно, что на «десятке» свободным стилем вторым стал биатлонист Эдуард Латыпов, обошедший, в частности, того же Семикова.

Впрочем, в Ханты-Мансийске у женщин и вовсе тон задавали в гонке на 5 км свободным стилем биатлонистки, а победу одержала белоруска Анна Сола. У мужчин на «десятке» в Ханты-Мансийске Андрей Мельниченко всего на 0,6 секунды опередил Дениса Спицова, а третьим в десяти секундах стал Сергей Устюгов, обошедший в том числе Алексея Червоткина (пятый).

Устюгов, напомним, в первой половине прошлого сезона пропускал все крупные старты из-за плохой формы и сумел более-менее набрать кондиции только к концу зимы — началу весны. На сей раз Сергей, пусть в конце августа он жаловался на проблемы с ахиллами, похоже, готов к борьбе со старта Кубка России (хотя первый этап в Вершине Теи, похоже, пропустит). В сентябре он выиграл классический спринт на чемпионате Белоруссии по лыжероллерам, да и сейчас на снегу (сбор в Ханты-Мансийске лыжники его группы начали 21 октября) смотрится неплохо. Пусть и уверяет, что намерен выйти на пик формы к главным стартам сезона в феврале-марте.

Естественно, на главные старты нацелен и Коростелев. Но 20-летний Савелий наверняка настроен провести мощный сезон в целом и побороться с Большуновым за Кубок России. И победа в классическом спринте в Ханты-Мансийске показывает, что его подготовка к сезону идет по плану. Как и у победительницы спринта на соревнованиях «Югория. Первый снег» у женщин Анастасии Фалеевой. В прошлом сезоне Фалеева в спринте была № 1 в России, опережая в том числе и Веронику Степанову. Сейчас, же в отсутствие Степановой, ушедшей в декрет, наверняка попробует выйти на первые роли и в дистанционных гонках, хотя там претенденток хватает.

Собирается вернуться и Наталья Терентьева (Непряева), которая после рождения ребенка уже приступила к полноценным тренировкам, но на стартах появится, скорее всего, только в 2025 году. А большинство наших ведущих лыжников перед началом Кубка страны 18-19 ноября выступят в Вершине Теи на Кубке Хакасии.