В FIS заявили, что не отвечают за отказ в визах российским лыжникам

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не несет ответственности за отказ российским спортсменам с нейтральным статусом в выдаче виз для участия в соревнованиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

«Независимо от соответствия спортсмена критериям допуска визовые правила и правила въезда принимающей страны продолжают действовать и определяются исключительно ее властями.

FIS не несет ответственности за отказ в выдаче виз или разрешении на въезд любому лицу, получившему право на участие в соревнованиях в соответствии с политикой FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов», — заявили в федерации.

В FIS добавили, что стремятся оказывать поддержку спортсменам, национальным федерациям и организаторам соревнований при решении возникающих вопросов.

Ранее Финляндия объявила об ужесточении правил въезда для российских спортсменов с 16 ноября. Норвегия также намерена ввести ограничения на въезд россиян и белорусов для участия в соревнованиях.

Первые два этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдут с 27 по 29 ноября в Руке (Финляндия) и с 4 по 6 декабря в Тронхейме (Норвегия).

Чемпионат мира состоится с 24 февраля по 7 марта 2027 года в Фалуне (Швеция).