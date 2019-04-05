Стина Нильссон: "Учу русский язык. Он очень крутой!"

Шведская лыжница Стина Нильссон призналась, что учит русский язык с помощью приложения. 25-летняя спортсменка добавила, что стремится постоянно развиваться.

- Я всегда хорошо чувствую себя, когда тренируюсь, - приводит слова Нильссон TV2. - Я стараюсь постоянно развиваться, но не только в лыжных гонках. Поэтому я скачала приложение для изучения русского языка. Это крутой язык! Забавно, что я уже немного говорю по-русски.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира-2019 в австрийском Зефельде Нильссон завоевала три медали: два золота (командный спринт и эстафета), а также серебро (лчный спринт).

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