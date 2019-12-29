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Маркус Крамер — о претензиях к Большунову: «Шведы постоянно жалуются»

29 декабря 2019, 22:56
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Тренер сборной России Маркус Крамер ответил на обвинения со стороны шведа Карла-Юхана Вестберга. Ранее Вестберг обвинил россиянина Александра Большунова, что он сломал ему палку на последнем повороте 1/4 финеала спринта в рамках «Тур де Ски».

— Шведы постоянно жалуются. Сломанные палки, падения — часть спринта, такое случается со всеми. Не понимаю, почему именно шведы всегда недовольны, — цитирует Aftonbladet Крамера. — Возможно, они не касаются друг друга, когда выступают в Швеции.

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