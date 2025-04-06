Большунов стал победителем масс-старта в финале Кубка России

Лыжник Александр Большунов победил в масс-старте в гору на восьмом и финальном этапе Кубка России. Гонка прошла в Кировске.

Большунов прошел дистанцию в 10 км свободным стилем за 28 минут 29,9 секунды.

Второе место занял Денис Спицов, отстав от лидера на 4,8 секунд. Третьим стал Евгений Семяшкин (+31,0).

Кубок России. 8-й этап (финал)

Кировск

Масс-старт в гору, 10 км, свободный стиль, мужчины

Топ-10

1. Александр Большунов — 28.29,9

2. Денис Спицов — 4,8

3. Евгений Семяшкин — 31,0

4. Кирилл Кочегаров — 44,3

5. Савелий Коростелев — 48,9

6. Виктор Иванов — 54,1

7. Сергей Игнатов — 56,7

8. Александр Ившин — 1.00,7

9. Павел Соловьев — 1.01,5

10. Евгений Кудрявцев — 1.04,3