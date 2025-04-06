Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

6 апреля, 11:30

Большунов стал победителем масс-старта в финале Кубка России

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Лыжник Александр Большунов победил в масс-старте в гору на восьмом и финальном этапе Кубка России. Гонка прошла в Кировске.

Большунов прошел дистанцию в 10 км свободным стилем за 28 минут 29,9 секунды.

Второе место занял Денис Спицов, отстав от лидера на 4,8 секунд. Третьим стал Евгений Семяшкин (+31,0).

Кубок России. 8-й этап (финал)

Кировск

Масс-старт в гору, 10 км, свободный стиль, мужчины

Топ-10

1. Александр Большунов — 28.29,9

2. Денис Спицов — 4,8

3. Евгений Семяшкин — 31,0

4. Кирилл Кочегаров — 44,3

5. Савелий Коростелев — 48,9

6. Виктор Иванов — 54,1

7. Сергей Игнатов — 56,7

8. Александр Ившин — 1.00,7

9. Павел Соловьев — 1.01,5

10. Евгений Кудрявцев — 1.04,3

Александр Большунов
Денис Спицов
Евгений Семяшкин
Читайте также
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лыжница Пеклецова выиграла масс-старт в финале Кубка России

Непряева и Коростелев стали победителями общего зачета Кубка России по лыжным гонкам

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости