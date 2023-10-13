Клебо достиг соглашения с Норвежской лыжной ассоциацией — он подпишет стандартный контракт

Пятикратный победитель Олимпийских игр Йоханнес Клебо достиг договоренности с Ассоциацией лыжных видов спорта Норвегии.

26-летний спортсмен заключит с ассоциацией стандартное соглашение и будет выступать за национальную команду Норвегии без логотипов личных спонсоров на форме.

«Самое худшее в этой ситуации — это обвинения в жадности и эгоизме, а также в том, что я выступил против общества. Но дело, конечно, не в деньгах. Меня совершенно не устраивает распространенная ложь. Этим решением мы показываем, что это не так», — цитирует Клебо TV2.

23 апреля Клебо объявил о выходе из состава сборной Норвегии из-за сокращения количества лыжников. В сентябре он заявил, что не будет подписывать контракт с Федерацией лыжного спорта Норвегии, а также раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию.

Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира и трехкратным победителем многодневки Тур де Ски. Также он четыре раза выигрывал Кубок мира по лыжным гонкам (2017/18, 2018/19, 2021/22, 2022/23).