Елена Вяльбе: "Сама предложила Большунову принять участие в марафоне в Норвегии"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что сама предложила Александру Большунову принять участие в марафоне Kobberløpet-2019 в Норвегии. Ранее 22-летний спортсмен досрочно покинул чемпионат России.

- Это было согласовано с федерацией заранее, я сама ему предложила туда съездить, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Хорошая гонка, 40 километров. Какая разница, какой там будет результат. Там, как обычно, собираются все, не только норвежцы, но и другие спортсмены, поэтому пусть съездит, посоревнуется.

Гонка Kobberløpet традиционно проводится в северной Норвегии в конце сезона. Ее дейстующим победителем является норвежец Мартин Сундбю. Второе и третье место в минувшем сезоне заняли Петтер Нортуг и Дидрик Тонсет соответственно.

Напомним, в прошедшем сезоне Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира. 22-летний россиянин завоевал четыре серебра на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

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