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Сегодня, 13:40

Большунов планирует принять участие в этапе Кубка России в Казани после недомогания

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья Александра Большунова.

«Каждый человек не может быть на сто процентов уверенным в этом. Пока планируем, что Александр приедет в Казань и будет участвовать», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее Большунов пропустил Гонку чемпионов в Рязани, почувствовав недомогание за день до старта. Его заменил Егор Митрошин.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани пройдет с 16 по 19 января 2025 года.

Вероника Ольшукова

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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