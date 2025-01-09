Бородавко — о положении Большунова в опросе ВЦИОМа: «Были годы, когда Александр блистал и был лучшим»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии «СЭ» отреагировал на результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о главных спортсменах 2024 года.

Большунов набрал в опросе менее 1 процента.

«В этом году многие спортсмены на международной арене показали выдающиеся результаты. Конечно, Овечкин и Костомаров стали первыми. Были моменты, были годы, когда Александр блистал и был лучшим. В этом нет ничего страшного, и не нужно на этом заострять внимание», — сказал Бородавко «СЭ».

Назвать спортсмена года смогли 19 процентов россиян, 77 процентов опрошенных затруднились дать ответ, 4 процента убеждены, что подходящих атлетов нет.

Вероника Ольшукова