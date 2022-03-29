Многократный олимпийский чемпион Александр Большунов в интервью телеканалу «Россия 24» высказал свое мнение по поводу отстранения российских спортсменов от участия в международных стартах.

— Когда пришлось уезжать с этапа Кубка мира в Норвегии, люди потеряли человеческий облик. Все перевернулось с ног на голову. Мы помним этот вандализм на грузовике сборной. Это никуда не годится.

— Это никуда не годится. Уважение должно быть. Видимо в той ситуации люди все забыли и стали другими методами влиять на нас. Мы — спортсмены, приезжаем соревноваться честно и чисто. Все делаем для этого. В Норвегии было много негатива. Правильным решением было оттуда уехать. Даже если бы мы побежали гонку, то было бы небезопасно там бежать, так как много норвежских болельщиков по кругу. Могло произойти что угодно.

— Российский спорт оказался в непростых условиях. Отстраняя нас от международных стартов, FIS сама себе ставит подножку. Этап Кубка мира превращается в открытый чемпионат Норвегии. Зрительский интерес явно будет падать.

— Когда исключают сильнейших лыжников , то даже не знаю, как это назвать. Наверное, да, это будет просто чемпионат Норвегии. Сборная России — прямые конкуренты. На Олимпиаде доказали, что мы одни из главным спортсменов в лыжах. Мы достойны и чемпионат мира, и Олимпиад, и Кубка мира. Это престиж соревнований, когда есть конкуренция, а также честная и чистая борьба. Когда этого не происходит, то это уже не спорт.