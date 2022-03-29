Наталья Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России

Наталья Непряева выиграла гонку на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России.

Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут и 16 секунд. Непряева стала семикратной чемпионкой России.

Второе место по итогам гонки заняла Алиса Жамбалова, которая проиграла Непряевой 40 секунд. На третьей строчке — Алия Иксанова, уступившая победительнице 52,1 секунды.

Сегодня также состоится мужская гонка на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом. Начало запланировано на 12.30 (мск).