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Сегодня, 11:59

Наталья Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Наталья Непряева выиграла гонку на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России.

Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут и 16 секунд. Непряева стала семикратной чемпионкой России.

Второе место по итогам гонки заняла Алиса Жамбалова, которая проиграла Непряевой 40 секунд. На третьей строчке — Алия Иксанова, уступившая победительнице 52,1 секунды.

Сегодня также состоится мужская гонка на 15 километров классическим стилем с раздельным стартом. Начало запланировано на 12.30 (мск).

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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