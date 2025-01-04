Кулешова — о Гонке чемпионов: «Давным-давно говорила, что надо такое устраивать»

Призер Олимпиады по лыжным гонкам Анастасия Кулешова поделилась с «СЭ» мнением о формате Гонки чемпионов. В соревнованиях в Рязани за одну команду выступают лыжники и биатлонисты.

— Как формат? Мне кажется, что для тебя коротковата дистанция.

— Очень классный формат. Я принимала участие в Кировске в смешанной эстафете. Сейчас с биатлонистами. Давным-давно говорила, что надо такое устраивать. Надо устраивать мини-эстафеты девочка-мальчик. Это очень интересно, смотрибельно и будет развивать, как биатлон, так и лыжи, да и в принципе прививать любовь к спорту.

— Антон Бабиков сказал, что формат немного обесценивать лыжников, потому что от лыжников не так много зависит.

— В этом плане — да. Даже дело не в маленьком круге, а в равнине. Но, например, Алине Пеклецовой тяжело бежать на равнине. Она любит, чтобы подъемы были в гору. Все равно интересно бегать разные форматы, чтобы пробовать новое и делать какие-то выводы, — сказала Кулешова «СЭ».