Сорина — о Гонке чемпионов: «Атмосфера похожа на Кубок мира»

Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина поделилась эмоциями от лыжно-биатлонной Гонки чемпионов, которая состоялась в Рязани.

Соревнования проходили в формате смешанной эстафеты, в которой участвовали 10 команд. Каждая команда состоит из лыжницы, лыжника, биатлонистки и биатлониста.

— Атмосфера очень хорошая и похожа на Кубок мира. Поэтому почаще бы проводили такие гонки. Зрителей очень много. Приятно видеть, что болельщики приходят и болеют. Спасибо организаторам, что они продлили нам праздничное новогоднее настроение.

— Какая задача была у вас на этапе?

— Постараться убежать. Наташа попробовала. Я поняла, что это бесполезно, потому что круг очень быстрый. Главное прийти в группе и максимально попробовать разорвать, — сказала Сорина «СЭ».

Победу в Гонке чемпионов одержала команда Александра Терентьева, в составе которой также были Мария Истомина, Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов.