Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:05

Сорина — о Гонке чемпионов: «Атмосфера похожа на Кубок мира»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина поделилась эмоциями от лыжно-биатлонной Гонки чемпионов, которая состоялась в Рязани.

Соревнования проходили в формате смешанной эстафеты, в которой участвовали 10 команд. Каждая команда состоит из лыжницы, лыжника, биатлонистки и биатлониста.

— Атмосфера очень хорошая и похожа на Кубок мира. Поэтому почаще бы проводили такие гонки. Зрителей очень много. Приятно видеть, что болельщики приходят и болеют. Спасибо организаторам, что они продлили нам праздничное новогоднее настроение.

— Какая задача была у вас на этапе?

— Постараться убежать. Наташа попробовала. Я поняла, что это бесполезно, потому что круг очень быстрый. Главное прийти в группе и максимально попробовать разорвать, — сказала Сорина «СЭ».

Победу в Гонке чемпионов одержала команда Александра Терентьева, в составе которой также были Мария Истомина, Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов.

Татьяна Сорина (Алешина)
Читайте также
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
Пленный боец ВСУ рассказал об обмане командования при переброске в Курскую область
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Капитан «Вашингтона» Овечкин в 23 голах от обгона рекорда Гретцки
В Казахстане с 1 октября выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом
МО сообщило о провале попытки ВСУ пойти в контратаку в Курской области
Популярное видео
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кулешова — о Гонке чемпионов: «Давным-давно говорила, что надо такое устраивать»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости