Александр Большунов: «Если чемпионат России состоится, пробегу все гонки»
11:18
Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов заявил, что планирует участвовать в чемпионате России, если его не отменят.
— По поводу чемпионата России еще ничего неизвестно, — цитирует Большунова RT. — Его тоже могут отменить. Но если он состоится, то пробегу все гонки.
Планируется, что чемпионат России пройдет в Тюмени с 28 марта по 5 апреля без зрителей.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/728518-bolshunov-pobeda-km-norvegiya-koronavirus