Александр Большунов: «Если чемпионат России состоится, пробегу все гонки»

Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов заявил, что планирует участвовать в чемпионате России, если его не отменят.

— По поводу чемпионата России еще ничего неизвестно, — цитирует Большунова RT. — Его тоже могут отменить. Но если он состоится, то пробегу все гонки.

Планируется, что чемпионат России пройдет в Тюмени с 28 марта по 5 апреля без зрителей.