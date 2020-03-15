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Александр Большунов: «Если чемпионат России состоится, пробегу все гонки»

11:18
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Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов заявил, что планирует участвовать в чемпионате России, если его не отменят.

— По поводу чемпионата России еще ничего неизвестно, — цитирует Большунова RT. — Его тоже могут отменить. Но если он состоится, то пробегу все гонки.

Планируется, что чемпионат России пройдет в Тюмени с 28 марта по 5 апреля без зрителей.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/728518-bolshunov-pobeda-km-norvegiya-koronavirus

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