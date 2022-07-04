Олимпийский чемпион по шорт-треку может стать советником в СБР

Президент СБР Николай Гуляев сообщил, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан может стать советником в Союзе конькобежцев России.

«Возможны варианты, но для этого нам нужно просто поговорить.У нас довольно неплохой контакт. Не хочу забегать вперед, но такие мысли есть. Он сейчас не находится на территории России. Витя наш. И мы в свое время приложили много усилий для того, чтобы он стал нашим. Он со своей задачей справился не просто на отлично, а на отлично с тремя плюсами», — цитирует Гуляева ТАСС,

Ан — шестикратный олимпийский чемпион. За сборную России он выступал на Олимпийских играх в Сочи, где завоевал три золотые и одну бронзовую медали. На данный момент он тренирует сборную Китая по шорт-треку.