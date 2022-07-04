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Сегодня, 08:50

Олимпийский чемпион по шорт-треку может стать советником в СБР

Виктория Кравченко
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Президент СБР Николай Гуляев сообщил, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан может стать советником в Союзе конькобежцев России.

«Возможны варианты, но для этого нам нужно просто поговорить.У нас довольно неплохой контакт. Не хочу забегать вперед, но такие мысли есть. Он сейчас не находится на территории России. Витя наш. И мы в свое время приложили много усилий для того, чтобы он стал нашим. Он со своей задачей справился не просто на отлично, а на отлично с тремя плюсами», — цитирует Гуляева ТАСС,

Ан — шестикратный олимпийский чемпион. За сборную России он выступал на Олимпийских играх в Сочи, где завоевал три золотые и одну бронзовую медали. На данный момент он тренирует сборную Китая по шорт-треку.

Источник: https://tass.ru/sport/15112375
Иван Гуляев
Сборная России по шорт-треку
Виктор Ан
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