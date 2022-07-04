Овечкин может выступить на соревнованиях по шорт-треку

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев предложил российскому хоккеисту Александру Овечкину выступить на соревнованиях по шорт-треку.

«У нас такие мысли были. Мы планировали показать шорт-трек с другой стороны — на стандартной «коробке» с защитой, возможно, не на профессиональных коньках. Главное, чтобы бежали в экипировке шорт-трека, как положено. Думаю, что многие наши выдающиеся хоккеисты, в том числе игроки из Национальной хоккейной лиги, согласятся. Мы первое пробное мероприятие могли бы провести в ближайшее время», — приводит слова Гуляева ТАСС.

25 июня Овечкин принял участие в товарищеском матче «Динамо» с командой блогеров «Амкалом» (5:0). Хоккеист «Вашингтона» забил первый гол в игре.