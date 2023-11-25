«Говорила не я, а эмоции во мне». Украинской гимнастке запретили ненавидеть Польшу

Призер чемпионата мира Влада Никольченко исключена из национальной команды после скандальных высказываний о соседней стране.

Неожиданный политический скандал скорректировал список кандидатов в сборную Украины по художественной гимнастике. 20-летняя Влада Никольченко исключена из команды по просьбе исполняющего обязанности министра спорта Матвея Бедного. Уроженка Харькова обратила на себя внимание резким высказыванием в соцсетях в отношении Польши и поляков во время своего визита в Варшаву. После того как бытовое заявление получило широкую огласку, девушка принесла официальные извинения, объяснив случившееся нервным срывом на почве стресса. Однако отматывать назад, видимо, уже поздно. Международная карьера призера чемпионата мира, Европы и Украины, скорее всего, завершена.

«Ненавижу эту страну всей душой»

Никольченко была первым номером украинской сборной в 2018 и 2019 годах, когда завоевала почти все свои главные награды. Однако затем с карьерой Влады начали происходить непонятные вещи. Накануне домашнего ЧЕ-2020 ее сначала исключили из заявки якобы по причине психологических проблем, а затем вернули в состав на фоне травмы первого номера сборной Виктории Оноприенко. Ничем хорошим это не закончилось — Никольченко заняла в многоборье только восьмое место (и это при том, что россиянки на турнире не приехали). Затем Влада тяжело заболела ковидом и последствия болезни не позволили ей отобраться на Олимпиаду в Токио.

Влада Никольченко. Фото Global Look Press

Потерпев эту неудачу, девушка приостановила карьеру, переехала в Объединенные Арабские Эмираты и легла на операцию с травмированным плечом. Все полагали, что Никольченко закончила с гимнастикой, но 2023 году она неожиданно вернулась, возобновила тренировки у Ирины Дерюгиной и завоевала бронзовую награду в упражнении с лентой на чемпионате страны. Этот результат позволил опытной спортсменке снова оказаться в списке кандидатов в национальную команду, но ненадолго. Роковой оказалась ноябрьская поездка Никольченко на турнир «Варшавская осень-2023», где она завоевала золото в многоборье, а также провела мастер-класс.

20 ноября Влада опубликовала в социальных сетях пост, в котором гневно высказалась о Польше и поляках. «Испортили настроение утром. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего людей, которые здесь живут. Я здесь только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт», — написала гимнастка, добавив геолокацию Варшавы. Надо сказать, что на бытовом уровне между поляками и украинцами давно существуют большие трения. Однако в сфере геополитики, культурных и спортивных связей о разногласиях стараются не говорить. Многие поляки считают, что украинцы им много чем обязаны, и на любой негатив соседей в свой адрес реагируют очень остро.

«Ей не придется снова проходить через польский ужас»

Необдуманное высказывание, возможно, сошло бы Никольченко с рук, но его заметил бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец, возмутившийся позицией украинской гимнастки и устроивший по этому поводу скандал. Дец связался с вице-президентом Украинской федерации художественной гимнастики Ириной Блохиной (бывшей чемпионкой мира, дочерью футболиста Олега Блохина и гимнастки Ирины Дерюгиной). Разобравшись в ситуации, чиновница извинилась перед польским народом. «Представители украинской федерации, включая Ирину, безусловно, «шокированы и не имеют слов» из-за этой ситуации. Сейчас готовится официальное письмо с извинениями перед нашей федерацией», — рассказал польский функционер.

Влада Никольченко. Фото Global Look Press

Украинская федерация гимнастики действительно открыла дисциплинарное дело, но тут вмешался еще и и.о. министра спорта Украины Матвей Бедный. «Каждый спортсмен национальной сборной Украины, который имеет честь представлять страну в мире, должен осознавать уровень своей ответственности, — заявил он в комментарии для Tribuna.com. — В то время когда президент и правительство страны прилагают невероятные усилия на международной арене, консолидируя поддержку других стран, наша задача — показывать миру, что украинцы — зрелый, состоятельный, мудрый народ... В этих условиях публичный эмоциональный месседж, который позволила себе бывший член национальной сборной, вредна для нашей страны, недопустима и не может остаться без нашей реакции».

Поняв, в какие неприятности она попала, Влада бросилась извиняться. «Это была ситуативная эмоция, о которой я сожалею, не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это на свой счет. Это говорила не я, а эмоции во мне, — написала спортсменка. — У меня был психологический срыв... Стресс и выходит из меня без разрешения в таком агрессивном виде». Однако на спортсменку уже набросились хейтеры, так что девушке пришлось срочно ограничивать доступ к своим соцсетям. Но и это не помогло — дисквалификация от национальной федерации не заставила себя ждать. «Очень надеюсь, что ей не придется снова проходить через польский ужас и что ей никогда не придется снова ступить на польскую землю даже на мгновение, путешествуя по экзотическим местам», — подвел итог инциденту Петр Дец.

Случившееся с Никольченко напоминает историю лучшей фигуристки-одиночницы Украины Анастасии Шаботовой. Юная спортсменка начинала карьеру в России, но в 2019 году перешла в украинскую сборную. Она стала трехкратной чемпионкой Украины, выступала на Олимпиаде (30-е место), и в 2022 году готовилась стартовать на чемпионате мира в Монпелье. Но в последний момент Анастасия была отстранена — якобы за лайк под постом олимпийского чемпиона из России Евгения Плющенко об украинских событиях. Впрочем, затем было заявлено, что проблема не в лайке, а в том, что родители в конце февраля увезли Шаботову в Россию, после чего девушка не выступала в соцсетях в поддержку Украины. Летом нынешнего года Анастасия говорила, что собирается продолжить карьеру в 2024-м. Правда, не совсем понятно, под каким именно флагом.