Гимнасток Борисову и Кононову исключили из числа участниц этапа Кубка мира в Болгарии

Россиянок Марию Борисову и Еву Кононову исключили из списка участниц этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что вместо них в столице Болгарии выступят также россиянки Арина Ковшова и София Ильтерякова.

Этап Кубка мира пройдет с 28 по 30 марта.

Ранее на чемпионате России, который проходил в Москве, Ковшова заняла первое место в личном многоборье, Ильтерякова — второе, Кононова — третье, Мария Борисова — четвертое.