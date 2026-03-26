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Художественная гимнастика

26 марта, 08:45

Гимнасток Борисову и Кононову исключили из числа участниц этапа Кубка мира в Болгарии

Сергей Ярошенко

Россиянок Марию Борисову и Еву Кононову исключили из списка участниц этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что вместо них в столице Болгарии выступят также россиянки Арина Ковшова и София Ильтерякова.

Этап Кубка мира пройдет с 28 по 30 марта.

Ранее на чемпионате России, который проходил в Москве, Ковшова заняла первое место в личном многоборье, Ильтерякова — второе, Кононова — третье, Мария Борисова — четвертое.

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Источник: ТАСС
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Художественная гимнастика
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