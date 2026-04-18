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Российские гимнастки заняли третье место в многоборье на этапе Кубка мира в Баку

Руслан Минаев

Сборная России по художественной гимнастике заняла третье место в групповом многоборье на этапе Кубка мира в Баку. Россиянки набрали 52,900 балла.

Победительницами стали гимнастки из Израиля (54,300), второе место заняли представительницы Испании (54,050). Этап Кубка мира в Азербайджане завершится 19 апреля.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

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Художественная гимнастика
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