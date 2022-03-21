Певица Валерия поделилась своим мнением по поводу отстранения российских паралимпийцев от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине.

«Что они сделали плохого? Они не политики. Нам всегда казалось, что культура и спорт — это два инструмента, объединяющие общество, не имеющие никакой политической окраски. Почему спортсмены, которые четыре года готовились, оказались в неприятнейшей ситуации? Они уже были готовы выступать. Разве можно так поступать со спортсменами? Мы же не дикари. То, что произошло со спортсменами, — дикость невероятная. Это был священный долг — бросить все и поддержать ребят», — сказала Валерия RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал отстранение россиян от Паралимпиады скотством.

2 марта команды РФ и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил им участвовать в Играх, которые проходили с 4 по 13 марта.