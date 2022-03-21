Путин объявил благодарность паралимпийцам за вклад в развитие физкультуры и спорта

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении членов паралимпийской сборной страны, информирует ТАСС.

Всего в список вошли более 80 атлетов и представителей российской сборной. В их числе лыжники Иван Голубков и Екатерина Румянцева, биатлонисты Анастасия Багиян и Станислав Чохлаев, горнолыжники Варвара Ворончихина, Алексей Бугаев, Валерий Редкозубов, сноубордисты Михаил Слинкин и Алексей Петров, представители отечественной паралимпийской хоккейной команды и сборной по керлингу.

2 марта команды РФ и Белоруссии были допущены к участию в Паралимпиаде в Пекине, однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил им участвовать в Играх, которые проходили с 4 по 13 марта.

Сборная вернулась в Россию 6 марта, однако еще до этого началась работа по организации соревнований паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске.