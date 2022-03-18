Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался об отстранении российских и белорусских паралимпийцев от Игр 2022 года в Пекине.

«Это просто скотство! Это просто нелюди, кто это сделал! И это уже происходит вторые Паралимпийские игры подряд. Надеюсь, что следующие игры пройдут и нас допустят с флагом и гимном. Я в это верю», — приводит слова Плющенко Telegram-канал SHOT.

Исполком Международного паралимпийского комитета изначально допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе, однако затем организация изменила свое решение и отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях.