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«Это просто скотство!» Плющенко — об отстранении россиян от Паралимпиады в Пекине

Плющенко назвал скотством отстранение россиян от Паралимпиады в Пекине
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался об отстранении российских и белорусских паралимпийцев от Игр 2022 года в Пекине.

«Это просто скотство! Это просто нелюди, кто это сделал! И это уже происходит вторые Паралимпийские игры подряд. Надеюсь, что следующие игры пройдут и нас допустят с флагом и гимном. Я в это верю», — приводит слова Плющенко Telegram-канал SHOT.

Исполком Международного паралимпийского комитета изначально допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе, однако затем организация изменила свое решение и отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях.

Источник: https://t.me/shot_shot/36480
Евгений Плющенко
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