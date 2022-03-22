Рожков будет единственным кандидатом на выборах президента Паралимпийского комитета России

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Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков станет единственным кандидатом на выборах главы организации, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПКР.

Выборы президента состоятся 25 марта в Подольске на отчетно-выборной конференции ПКР.

64-летний Рожков является первым вице-президентом, председателем исполкома ПКР. С 30 марта 2021 года занимает должность исполняющего обязанности президента ПКР, сменив Владимира Лукина.