Рожков будет единственным кандидатом на выборах президента Паралимпийского комитета России
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков станет единственным кандидатом на выборах главы организации, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПКР.
Выборы президента состоятся 25 марта в Подольске на отчетно-выборной конференции ПКР.
64-летний Рожков является первым вице-президентом, председателем исполкома ПКР. С 30 марта 2021 года занимает должность исполняющего обязанности президента ПКР, сменив Владимира Лукина.
Источник: https://tass.ru/sport/14140825
Новости