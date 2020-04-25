Коронавирус в России и мире 25 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 23 на 24 апреля в мире зарегистрированы 2 817 366 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 196 525 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 778 803 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (915 538 человек). Далее идут Испания (219 764), Италия (192 994), Франция (159 828) и Германия (154 545). После этой пятерки — Великобритания (143 464), Турция (104 912), Иран (88 194) и Китай (82 804).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (51 692), Италии (25 969), Испании (22 524), Франции (22 245) и Великобритании (19 506). Далее идут Бельгия (6 679 из 44 293), Германия (5 723), Иран (5 574) и Китай (4 632).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (106 800). Далее идут Испания (92 355), США (92 312), Китай (77 257), Иран (66 599), Италия (60 498), Франция (43 493), Бразилия (26 573 из 52 995).

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 24 апреля, в России диагностировано 68 766 случаев заболевания COVID-19. 5589 человек вылечились, 617 пациентов скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется