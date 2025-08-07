Остальные
Новости
Уведомления
Главная
Остальные

7 августа, 13:30

Российская чемпионка мира по бильярду Ткач рассказала, как ее «кинули» с отбором на Всемирные игры

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Чемпионка мира по пулу Кристина Ткач в интервью «СЭ» назвала несправедливым отбор на Всемирные игры 2025 года в Китае (соревнования по неолимпийским видам спорта).

Ткач было забронировано место на Играх, но организаторы позже аннулировали лицензию. Россиянка все равно попала на Игры как первый номер мирового рейтинга.

— Как ты попала на эти Всемирные игры?

— В 2022 году они проходили в США, и я на них отобралась. Но из-за отстранения мне официально пообещали, что место за мной сохранят на 2025-й в Китае. В прошлом году мне пришло письмо, что не могут оставить мою квоту, надо отбираться — мол, сократили число участников с 16 до 12. Я была очень разозлена, написала в соцсети. Чтобы ты понимал, у нас в пуле маленькое комьюнити, все друг друга знают. Логичный вопрос: вы не сдержали обещание, какая мне разница, по какой причине?

— Кидалово.

— Ну в общем-то да, кидалово. Несправедливо. Но так получилось, что я по итогам года была первой в мировом рейтинге, и мне отдали это место. Всемирные игры — это, конечно, престижно... Но, во-первых, это престижно, если ты представляешь свою страну. В 2017-м мы ездили на Всемирные игры во Вроцлаве, от большой сборной, и там был олимпийский дух. А сейчас я еду вообще одна фиг знает куда и сколько часов, авиабилеты за свои деньги. Классно, что я имею возможность играть, но это не чемпионат мира. Я всех там знаю, но на церемонию открытия нас не допускают, всеми организационными моментами тоже занимаюсь сама.

В 2017-м я ходила поддерживать ребят из других видов спорта, на гимнастику, были очень классные ощущения — поговорить с людьми из разных видов спорта. По возможности я бы хотела пойти поболеть за наших ребят. Если будет какой-нибудь чат наших спортсменов, я только за. Погуляем там с белым флагом (смеется).

Кристина Ткач.«Делить счет в ресторане 50 на 50 — не мое, бред какой-то». Красотка-чемпионка мира по бильярду из России стартует на Всемирных играх
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

36 россиян выступят на Всемирных играх в Китае

Чемпионка мира по бильярду Ткач: «В Америке нет предвзятого отношения — неважно, из России ты или из КНДР»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости