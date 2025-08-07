Российская чемпионка мира по бильярду Ткач рассказала, как ее «кинули» с отбором на Всемирные игры

Чемпионка мира по пулу Кристина Ткач в интервью «СЭ» назвала несправедливым отбор на Всемирные игры 2025 года в Китае (соревнования по неолимпийским видам спорта).

Ткач было забронировано место на Играх, но организаторы позже аннулировали лицензию. Россиянка все равно попала на Игры как первый номер мирового рейтинга.

— Как ты попала на эти Всемирные игры?

— В 2022 году они проходили в США, и я на них отобралась. Но из-за отстранения мне официально пообещали, что место за мной сохранят на 2025-й в Китае. В прошлом году мне пришло письмо, что не могут оставить мою квоту, надо отбираться — мол, сократили число участников с 16 до 12. Я была очень разозлена, написала в соцсети. Чтобы ты понимал, у нас в пуле маленькое комьюнити, все друг друга знают. Логичный вопрос: вы не сдержали обещание, какая мне разница, по какой причине?

— Кидалово.

— Ну в общем-то да, кидалово. Несправедливо. Но так получилось, что я по итогам года была первой в мировом рейтинге, и мне отдали это место. Всемирные игры — это, конечно, престижно... Но, во-первых, это престижно, если ты представляешь свою страну. В 2017-м мы ездили на Всемирные игры во Вроцлаве, от большой сборной, и там был олимпийский дух. А сейчас я еду вообще одна фиг знает куда и сколько часов, авиабилеты за свои деньги. Классно, что я имею возможность играть, но это не чемпионат мира. Я всех там знаю, но на церемонию открытия нас не допускают, всеми организационными моментами тоже занимаюсь сама.

В 2017-м я ходила поддерживать ребят из других видов спорта, на гимнастику, были очень классные ощущения — поговорить с людьми из разных видов спорта. По возможности я бы хотела пойти поболеть за наших ребят. Если будет какой-нибудь чат наших спортсменов, я только за. Погуляем там с белым флагом (смеется).