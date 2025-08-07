Чемпионка мира по бильярду Ткач: «В Америке нет предвзятого отношения — неважно, из России ты или из КНДР»

Чемпионка мира по пулу Кристина Ткач в интервью «СЭ» рассказала о жизни в США после переезда туда в 2022 году.

— Ты написала, что выйдешь на связь из американского Мемфиса. Как ты там оказалась?

— Хороший вопрос (смеется). Раньше я часто приезжала в Америку ради соревнований. Бильярд тут популярен. Но переехали всерьез с моим молодым человеком в 2022-м. Мы были на турнире в Словении, когда началась СВО. И приняли решение лететь в США. Раньше были планы туда ехать, а тут нас еще и дисквалифицировали. Так что это была не такая резкая шоковая эмиграция, как у некоторых других людей. Если честно, хочется отсюда уехать — не нравится. После Москвы очень сильная перемена. Первое время я очень тосковала, плакала на созвонах.

— Провинция?

— Да, здесь у нас небольшой городок. Известен тем, что рядом делают весь бурбон мира. Все никак не доеду до дегустации, это как в Москве с Мавзолеем — когда-нибудь схожу... Если что, это не тот Мемфис, где Пресли играл. Русскоговорящее сообщество тоже маленькое, соседей у нас почти нет. Хотелось бы поближе к своим.

— Что за история с дисквалификацией с турнира в Словении?

— У нас был Евротур, мы его сыграли. На следующий день начинается чемпионат Европы, и вечером говорят, что нас допустить не могут. Сказали лично. Что понравилось в Америке — к людям нет предвзятого отношения. Неважно, ты из Ирана, Северной Кореи или России. К тебе отношение как к человеку, а не как к представителю страны, из которой ты приезжаешь. В Европе я слышала истории, что к людям даже с двойным гражданством относятся как ко второму сорту. Меня задело такое отношение. Почему нужно притягивать спорт? Это двуличие. В ММА и теннисе, где большие деньги, всем пофиг. А в видах спорта, где можно пропихнуть отстранение, это делают.