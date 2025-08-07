36 россиян выступят на Всемирных играх в Китае

Тридцать шесть российских спортсменов планируют принять участие во Всемирных играх в Чэнду (Китай), сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут с 7 по 17 августа. Ожидается, что на них выступят свыше 5 тысяч спортсменов более чем из 100 стран мира. Всего будет разыграно 255 комплектов медалей в 34 видах спорта.

На Всемирные игры заявились девять самбистов из России: Мария Дорошенко, Нина Сердюк, Шейх-Мансур Хабибулаев, Софья Истомина, Ролан Зиннатов, Алеся Медведева, Ованес Абгарян, Абусупьян Алиханов и Магомед Гасанов.

В соревнованиях по подводному спорту примут участие 14 россиян: Степан Воробьев, Владимир Журавлев, Диана Слисева, Алексей Федькин, Арсений Десятов, Валерия Андреева, Ирина Гилева, Влада Маркина, Екатерина Михайлушкина, Елизавета Купрессова, Алексей Молчанов, Эдуард Самофалов, Анастасия Диодорова и Александр Кусакин.

Также среди российских участников Ирина Рыжова (водные лыжи и вейкборд), Кристина Ткач (бильярд), Никита Аникеев и Элина Кокотова (спортивные танцы), Анна Сафеева, Марина Чангелия и Константин Шахтарин (все трое — тайский бокс), Эдуард Гаспарян (карате), Виктория Крюкова и Анастасия Котова (обе — ушу). В демонстрационных соревнованиях по айкидо Россию представят Александр Легчилин, Амина Валитова и Анастасия Шикаева.

Последний раз россияне выступали на Всемирных играх в 2017 году. Тогда сборная России стала первой в неофициальном медальном зачете с 63 наградами.