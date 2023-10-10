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Сегодня, 11:52

Матыцин: «В «Стратегию-2030» были внесены коррективы из-за санкций»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в стратегию развития спорта-2030 внесены коррективы на фоне санкций.

«В «Стратегию-2030» были внесены коррективы из-за санкционного давления, но ключевые показатели не изменились. Уровень занимающихся спортом и физкультурой в 2023 году составляет 53,06 процента, цель достигнута, мы идем по плану и графику, целью является 70 процентов. Не видим рисков недостижения цели», — сказал Матыцин.

Сегодня, 10 октября, в Государственной думе РФ проходит заседание комитета по спорту, на котором обсуждается бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Олег Матыцин
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